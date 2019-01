PM Monte Carlos. Neuville: Sebastieni võit oli veidi masendav

Thierry, kui kaua sa jaksad niimoodi Sebastieniga võidelda? Küll on see vahe 0,4 sekundit, küll 1,1 sekundit?

Ma ei tea, arvan, et see pole viimane kord sellist nappi võitlust näha ega kindlasti mitte ka esimene. Usun, et tulevikus on neid võitlejaid veelgi – Ott oli sel nädalavahetusel jälle väga kiire, nägime, et Kris Meeke sai esimesel rallil Toyotaga samuti kiiruse üles. Kindlasti tuleb see väga põnev võitlus!