PM Monte Carlos. Ogier on õnnesärgis sündinud? «Ma polnud kindel, kas jõuan finišisse!»

«Polnud just palju inimesi, kes minu rallivõidu peale panustasid, kuigi olen seda mitu korda võitnud. Kunagi pole lihtne uue autoga alustada. Olen väga õnnelik,» rääkis ta ralli pressikonverentsil.

«Sellise võitluse järel võitmine tekitab suurema emotsiooni. Kui on liiga suur edu, siis ikka tõmbad jala sirgu,» lisas prantslane.

Siiski polnud Ogier’ võit niivõrd kindel. Prantslane avastas juba eile õhtul teel Gapist Monte Carlosse, et tema gaasipedaal käitub imelikult. Abi polnud aga kusagilt loota – Monte Carlos enam hooldusala polnud.

«Oli üsna keeruline seis, aga üritasime sellele lahendust leida. Tundus, et sensor läks veidi hulluks. Lõpuks suutsime midagi ikkagi parandada, õnneks see töötas, kuigi auto ei olnud sajaprotsendiliselt korras. Võib-olla see hoidis meid natuke tagasi, aga suutsime siiski kuidagi ka punktikatsel vajutada ning endast kõik anda.