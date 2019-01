Suure südamega Sildaru muretseb konkurentide pärast

Kelly Sildaru ei suuda isegi uskuda, et on saanud oma soorituse eest 99 punkti.

Kelly Sildaru on viimase kolme aastaga ära teinud sedavõrd palju, et teda peetakse oma ala läbi aegade parimaks naissuusatajaks. Hoolimata sellest on 16-aastane tütarlaps endiselt tagasihoidlik ning tunneb endast kiidulaulu kuuldes isegi teatavat ebamugavust.