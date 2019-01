Ogier' triumf Monte Carlos oli eriti märgilise tähendusega

«Noh, see oli ikka sensatsiooniline võit. Mulle tundub, et just sümboolselt oli see väga kõva avaldus. Meile oli ülimalt oluline saada see 100. võit MM-sarjas kätte hooaja esimesel etapil, eriti veel nõnda legendaarsel võistlusel kui Monte Carlo rallil, mis sõidetakse peaasjalikult Prantsusmaal,» sõnas Citroeni tiimiboss Pierre Budar.

Oma karjääri Citroeni ridades alustanud Ogier on neist 100 võidust toonud nüüd kaheksa. Budar on mõistagi õnnelik, et kuuekordne maailmameister nende juurde naasis, eriti pärast kahte keerulist aastat Citroeni jaoks. «Nendega (Ogier ja kaardilugeja Julien Ingrassia – toim) on väga põnev koos töötada, sest nad ei hoia keelt hammaste taga, ütlevad, mida mõtlevad, ja teavad täpselt, millele peame keskenduma. Nad aitavad meil väga kiirelt areneda, aga pole vist vaja öeldagi, et peame tööd väsimatult edasi tegema. See avaetapp näitas, et hooaeg tuleb konkurentsitihedam kui kunagi varem,» hindas tiimiboss.