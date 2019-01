Kahekordsest olümpiavõitjast mäesuusaäss riputab kiivri varna

«Terve tänavuse talve olen enam-vähem teadnud, et see võib jääda minu viimaseks. Üha rohkem on mind hakanud vaevama vanad vigastused, mis ei kannata enam neid ekstreemseid olusid välja ja ma arvan, et see tõi mu otsust veidi ettepoole. Ma ei kahetse midagi, tean, et see on õige samm, ja ma olen valmis MMil tegema paar head sõitu. Pärast seda on kõik,» vahendab Ski Racing norraka sõnu.