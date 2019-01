Postimehe video: Kangur, Talts ja Arbet lõpetavad Serbia vastu koondisekarjääri!

Koondise raudvarad murdsid end rahvusmeeskonda selle sajandi algul ja kolme peale on kirja saadud koondise eest üle 450 matši. Taltsi ootab Serbia vastu ees karjääri 160. koondisemäng, Arbetil ja Kanguril mõlemal 156.

«Pakuti selline variant välja, et kas me oleks nõus seda koos tegema. Korra arutasime läbi ja olime nõus. On aeg,» selgitas lahkumismängu tekkelugu Arbet.