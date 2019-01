Galerii: Kolme musketäri viimane lahing saab olema Serbiaga

21.veebruaril Saku Suurhallis peetav MM-i valikmäng Serbiaga jääb viimaseks kolmele Eesti korvpallikoondises üle 150 mängu pidanud veteranmängijale. Janar Talts, Kristjan Kangur ning Gregor Arbet riputavad pärast mängu Serbiaga koondiseketsid varna.

Kaheksa korda Eesti aasta korvpalluriks valitud Kristjan Kangur ütles, et otsus koondisekarjäärile joon alla tõmmata tuli kergelt. «Eks me oleme palju asju kolmekesi koos korda saatnud. Oleme võidelnud, higi valanud ja pulli teinud.» Küsimusele, et mida järgmise asjana kolmekesi koos teha plaanitakse, vastas Kangur naljatamisi, et täpselt veel ei tea, aga tõenäoliselt veedavad seltsis jaanipäeva.

Juba 2003. aastal tulid mehed koos Tallinna Kalevi ridades Eesti meistriks ning alustasid ka koondisekarjääri. 2004. aastal siirdusid kõik kolm profileiba teenima Saksamaale. Arbet DJK Würzburgi, Talts Kölni Rhein Energie`sse ning Kangur Leverkusen Bayer Giants`isse.

Janar Talts pidas kõige meenutusväärsemaks koondise saavutuseks pääsu 2015.aasta EM-le.

Kuidas aga sündis otsus, et legendaarsed koondisemängijad lõpetavad kolmekesi koos? «See ettepanek tuli tegelikult korvpalliliidu poolt, et saaks koos lõpetada. See oleks ju ilus tänužest. Ja ega need viimased aastad koondises on olnud ka rohkem olude sunnil mängimine. Nüüd õnneks on noored peale tulemas. Loobumismõtted (koondise esindamise osas) on juba päris tükk aega peas olnud. Mingit kurbust küll südames ei ole. Sest on ikka rassitud ka,» lausus Talts.

Rahvuskoondise rekordinternatsionaal Talts, kellele mäng Serbiaga on 160. kord esindada Eesti esindusmeeskonda, lisas, et mäng Serbiaga ei saa olema mingil juhul showmatš ning kogu ettevalmistav tsükkel kaheks viimaseks valikmänguks tehakse täismahus kaasa. Tblisisse Gruusiaga mängima kolmik enam aga ei sõida.

Gregor Arbet tunnistas, et temagi loobumisotsus sündis suhteliselt kergelt ning lisas pikemalt mõtlemata, et tema koondisekarjääri tipphetked olid pääs 2015. aasta EM-ile ning mängud Riias.