Käsipalli meistriliiga põhiturniiri 12. voor pakub mitmeid põnevaid vastasseise

Põhiturniiri lõpuni jääb kolm vooru ning kehralastel on turvalisena tunduv neljapunktiline edu Põlva Serviti ees. HC Tallinn jääb tiitlikaitsjast maha vaid punktiga. Põnevaks kujuneb heitlus vaheturniiri tugevama neliku viimase koha pärast, kus Põlva Coopil hetkel 11 ja Viljandi HC-l 9 punkti ning neljapäeval ees omavaheline mäng Põlvas.

HC Tallinn võõrustab põhiturniiri viimases kodumängus Kehrat Kalevi spordihallis, kus mullu saadi samast vastasest 26:25 jagu. Tänavuse hooaja avamängus olid kehralased kodus 28:23 paremad. Pealinlased on pärast üheksamängulist võiduseeriat kõikides sarjades saanud viimastel nädalatel kaotused Dobele Tenaxi ja Serviti käest.

«Eks nüüd ole aeg end võidulainele tagasi keerata,» sõnas Tallinna peatreener Jüri Lepp. «Dobelega oli meil probleeme, aga Serviti vastu tegime juba parema esituse ja omasime lõpus võiduvõimalusigi. Sergei Glinka ja Rainer Kelk on kimpus traumaga, nii jäi meil seal värskusest puudu.»

Lepp oli väga rahul, et kohtumise Kalevi spordihallis saab pidada. «Mullu võitsime seal Kehrat ja eks ta meie jaoks ole mõnusam, kui teised hallid, kus vahel peame kodumänge pidama. Tähtis kohtumine tabeliseisu silmas pidades ja loodan siiralt, et publikut tuleb sellisele lahingule rohkem kui muidu,» lisas Lepp.

«Põhiturniiri viimane raskem vastane, ehkki Tapat ja Viimsit ei saa täna kergelt võtta – esimene täiendas end meie endise väravavahi Mikola Naumiga ning teine on heasse hoogu sattunud. Aga pühapäeval Viljandi vastu oli meil mängupilt päris hea, nii et kui aasta algus tundus pärast pausi raskelt tulevat, siis nüüd on kõik korras,» kinnitas Kehra peatreener Kaupo Liiva.

«Suhtumine on meeskonnas hea ja oleme terve hooaja tööd teinud nii-öelda võitjamentaliteedi kasvatamisega ehk iga mäng on tähtis ja alati tuleb täiega keskenduda,» selgitas Liiva. «Otsustavad etapid lähenevad kiiresti ja keskendume oma mängu parandamisele, töötades palju näiteks videoanalüüsi abil.»

Neljapäeval kohtuvad tabeli lõpus võrdselt nelja punkti peal olevad HC Viimsi ja Aruküla/Audentes. Sügisel sai viimane kodusaalis 25:21 võidu, mullu võitis Viimsi kõik neli omavahelist kohtumist. Viimsilased teenisid tänavu esimese üheksa vooruga tabelisse vaid ühe silma, aga kahes viimases mängus alistati SK Tapa ning viigistati Coopiga.

Aruküla/Audentesel on selja taga kuuemänguline kaotustejada, aga peatreener Martin Noodla kinnitas, et minnakse võidu nimel heitlema: «Peame eelmiste mängudega võrreldes kõvasti parandama. Loodan, et eelmises voorus debüteerinud Antti Rogenbaum on nüüd juba paremini sisse elanud ning toob meie noorde tiimi mõistust ja kogemust.»

Põlvas on tähtsas mängus vastamisi kohalik Coop ja Viljandi HC. Sügisel said põlvalased võõrsil napi 26:24 võidu, mullu aga noppisid mulgid neli võitu neljast. 2019. aastal pole kumbki meeskond veel võidurõõmu maitsnud.