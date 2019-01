Chelsea staarründaja läks ootamatult laenule Atletico Madridi

26-aastane Morata liitus Chelsea'iga 2017 aasta juulis, kui Chelsea'i käis Madridi Realile välja 65 miljonit eurot. Sellel hetkel oli see ka klubi jaoks rekordiline üleminek. Morataga sõlmiti viie aasta pikkune leping.

«Morata on end tõestanud vägagi hea jalgpalluri ning hea väravalööjana maailma tippliigades,» seisis klubi avalduses. Ka Morata ise on üleminekuga rahul: «Olen uhke, et saan Atletico eest mängida. Ma ei jõua uue meeskonnaga kohtumist ära oodata.»