Video: Super Bowlis mängival meeskonnal on tiimis jabura ülesandega abimees

Nimelt on Rams'i meeskond palganud ametlikult tööle inimese, kes peab valvama peatreeneri Sean McVay järgi. Nimelt on abilise ülesanne jälgida, et peatreener kohtunikele ette ei jääks.

Paljudele fännidele nalja pakkunud ametimehe ülesanded on tegelikult arusaadavad. Antud viisil saab peatreener täielikult keskenduda mängu jälgimisele, samas kui abimees teda väljakul ringi suunab.



Tundub, et abimehest on ka kasu, sest Rams jõudis sel aastal välja Super Bowli, kus nad 3. veebruaril kohtuvad New England Patriotsi vastu. Rams on varasemalt Super Bowli võitnud vaid korra, aastal 1999.