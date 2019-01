Vahetu suhtlejana tuntud 46-aastane Elena on maailma edukaim kaardilugeja. Koos Sébastien Loebiga on ta tulnud üheksakordseks maailmameistriks, ta on esimene, kes teenis parimale kaardilugejale antava Michael Parki trofee. Ent ta teab, mida tähendab nullist alustada. Ta teab, mida tähendab Monte Carlo ralli ühele väikesele poisiklutile, kes kogu hingest autogrammi ja pilti soovib. Ta on ise selle läbi teinud.