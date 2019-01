Chelsea pole nõus noort talenti Müncheni Bayernile müüma

18-aastane Hudson-Odoi soovib väga Chelsea'ist lahkuda vaatamata sellele, et tal on siiani 18 kuud kehtivat lepingut Chelsea'iga. Noorele talendile tegi suurepärase pakkumise aga Müncheni Bayern, kes soovib väga Hudson-Odoi'd oma ridades näha.

Nimelt virises noor mängija peamiselt selle üle, et ta ei saa Chelsea'is piisavalt mänguaega. «Me usume, et Hudson-Odoi on meile kasulik, meil pole palju 18-aastaeid mängumehi, kes platsile saavad. See näitab seda, et usume temasse,» rääkis klubi ametnik Gianfranco Zola.