Endine F1-sarja meister: Leclerc võib Ferraris Vetteli tuleviku ohtu seada

Leclerc asub tulevasest hooajast Ferraris asendama Kimi Räikköneni vaid aasta pärast seda, kui ta F1 sarjaga liitus. Vetteli suurimaks ülesandeks saab olema taas võitlus tiitli nimel Mercedese piloodi Lewis Hamiltoniga.

«Tundub, et Ferrari meeskonnas on Vettelil rohkem pingeid peal. Eks me näe, kuidas ta sel aastal hakkama saab. Vetteli jaoks saab see olema väga keeruline aasta. Kui Vettel veel Red Bullis sõitis, oli tal koheselt raskusi, kui meeskonda uus sõitja toodi. Näiteks Daniel Ricciardo suutis temast pareminigi sõita,» rääkis Button Autospordile.

«Mina usun, et Charles Leclerc võib sel aastal sarnased pinged Vettelile peale panna, sest ta on tõesti andekas. See hooaeg on Vetteli jaoks ülimalt oluline, sest sellest võib oleneda Vetteli tulevik,» lausus Button.