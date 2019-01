Mata tulevik Unitedi särgis paistab ebaselge

Siiski väidab Inglismaa meedia, et Mata sooviks ise pigem Unitedis jätkata, kuid kui klubiga kokkuleppele ei jõuta, siis on Mata suvest peale vabaagent ning tal tuleb hakata uut klubi otsima. Mata õnneks on väidetavalt temast aga mitmed meeskonnad huvitatud.

Inglismaa meedia väitel on mitmed Euroopa tippmeeskonnad Mata vastu üles näitamas huvi, kuid ühtegi klubi ametlikult välja öeldud pole. Samas eeldatakse, et Mata soovib meeskonnas siiski varsti lahkuda, kuna uue peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeri käe all on Mata väljakule saanud vaid kahel korral.