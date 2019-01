PSG soetas enda ridadesse argentiinlasest poolkaitsja

«Olen väga uhke, et mul õnnestus liituda Paris Saint-Germaini meeskonnaga. Mul on varasemalt kogemusi nii Itaalias kui ka Venemaal elamise ning mängimise osas. Nüüd on mul võimalus kogeda midagi täiesti uut ning kanda ühe maailma hinnatuima meeskonna särgis,» lausus Paredes klubi kodulehele.