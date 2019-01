Ukraina tipptennisistid ei mängi vähese preemia tõttu Eesti vastu

Põhjuseks on liialt suured finantsnõudmised, mille mõlema tennisisti agent Stefan Gurov alaliidule esitas. «Pole saladus, et kõik tippmängijad saavad Ukraina tenniseföderatsioonilt kas Davis Cupil või Fed Cupil koondise esindamise eest rahalisi preemiaid. Nende suurused on mängijatele teada juba enne hooaja algust ning see on vastavuses nii kohaga maailma edetabelis kui ka meie eelarvega. Oleme arvamusel, et koondise esindamine peaks tuginema eelkõige patriotismil, pühendumusel ja austusel Ukraina spordi vastu,» selgitas Ukraina tenniseföderatsioon oma seisukohta.