Eesti esipurjetaja läheb Miamis vastamisi maailma tippudega

«Märgilise tähtsusega on see aasta veel sellest aspektist, et eelnevalt olen siin võistlemas käinud Eesti Laser klassi sõitjatest vaid mina. Sel aastal oleme Martini ja Georgiga kolmekesi. See on Eesti purjetamise arengule maailmakaardil oluline etapp. Poisid on olnud tublid. Neile on nii laager kui võistlus uute kogemuste kogumiseks, et õppida, kuidas asjad käivad, kuidas endast maksimum anda - nii Arujal kui Haudil on oskusi hea sõidu korral suurepärane tulemus teha. Igal juhul, lõpuks saab 2019. aasta oluliste võistluste hooaja lõpuks avatuks ja me ei jõua ära oodata, et stardiliinil olla,» kirjeldas Rammo Eesti koondise meeleolusid enne suuretappi.