Tallinn võõrustab tänavu enam kui 90 rahvusvahelist spordivõistlust

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et Tallinna linn toetab tänavu enam kui 90 rahvusvahelist kõrgetasemega spordivõistlust summas 644 775 eurot. «Sel aastal korraldatakse Tallinnas rekordiliselt palju – ühtekokku 27 rahvusvahelist tiitli- ja karikavõistlust. Samas kui möödunud aastal oli neid 22 – kaheksa maailma- ja Euroopa meistrivõistlust ja 14 maailmakarika etappi ning 2017. aastal 13 ja 2016. aastal 14 tiitlivõistlust,» sõnas Belobrovtsev. «Meil on suur rõõm ja tunnustus olla käesoleval aastal mitmete spordi tippürituste toimumispaigaks, mis tõmbab kogu maailma spordisõprade tähelepanu nii Tallinnale kui ka Eestile. Nii selguvad Tallinnas näiteks tänavused Euroopa sumomeistrid, maailma parimad juuniorid maadluses, Euroopa parimad kiir- ja välkmalemängijad ning selgitatakse välja jäähoki maailmameistrivõistluste I divisjoni B-grupi turniiri parimad. Ühtekokku osaleb Tallinnas tänavu toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel enam kui 50 000 sportlast.»

Näiteks on Tallinn 14.-17. märtsini võõrustajaks esmakordselt toimuvatele kurtide kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlustele, mis peetakse Lasnamäe kergejõustikuhallis ning kuhu on oodata 250-300 sportlast ja 150 treenerit ligi 35 erinevast riigist.

Eesti Kurtide Spordiliidu peasekretär ja kurtide kergejõustiku sise-MMi peakorraldaja Kaido Tiisläri sõnul on ees ootamas kiired ajad. «Tiitlivõistluse korraldamine on suur väljakutse, kus korralduslike nüansse on lugematul hulgal ja väheolulisi pisiasju ei eksisteeri. Teeme kõik, et luua sportlastele võistlemiseks parimad tingimused. Tegemist on tiitlivõistlusega ja siin järeleandmisi üheski korralduslikus detailis teha ei saa. Väga loodan, et esimene kurtide sise-MM saab peetud tiitlivõistlustele kohase pidulikkuse ja meluga, kus võistlustele kaasa elama saabuv publik saab osa arvukatest rekorditest.»