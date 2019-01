Eesti koondis teenis konkurendi vea tõttu tagantjärele parema tulemuse

Pressiteates seisab, et Red Budis kontrolliti ühtekokku kaheksa sõitja tsikli kütust ja ainsana ei vastanud nõuetele itaallase Michele Cervellini tsiklil kasutatud kütus. Itaallased apellatsiooni ei esitanud, mistõttu otsustas FIM itaallaste tulemuse tühistada. Itaallastele oli see väga ebameeldiv uudis, kuna nad said Ameerikas teise koha.