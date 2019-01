Kubica: F1-s püsimine on raske

Kubica viimane hooaeg F1-s oli 2010, pärast mida ta sai rallit sõites ränga käetrauma. «Kaheksa-aastane paus pole kindlasti mulle abiks olnud, aga olen kogenud ja teadlik, et sõitsin varem tipptasemel,» rääkis Kubica. «Olen järgnevateks kuudeks endale seadnud realistlikud eesmärgid ja olen kindel, et suudan need täita. Kui ma ei tunneks, et olen ette valmistunud, ei oleks ma oma F1 tagasituleku kallal vaeva näidnud.»

34-aastase Kubica sõnul ei olnud tema eesmärk mitte niisama kuninglikku sarja naasta vaid ta soovib seal püsida ka aastal 2020 ning kauemgi. «See on kõige keerulisem ülesanne. On olnud palju oivalisi sõitjaid, kes on vaid aastaga F1-sarjast lahkunud.»

Kubica meeskonnakaaslaseks mullu viimaseks jäänud Williamsis on tuleval hooajal kollanokk George Russell. «Seis Williamsis pole lihtne,» sõnas poolakas, et imet loota ei tasu. «Loodan, et tiim tegi omad järeldused ja tänavune auto on tunduvalt parem.» Sest vaid nii saab ta ületada soovitud lati! «Tahan näidata, et pärast kaheksat aastat eemal suudan kiire olla. Aga selleks on vaja kiiret autot – see teeb ülesande lihtsamaks.»