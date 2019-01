Harjumatu nipi omandanud Zirk täitis treenerite ammuse unistuse

Saladuslik nipp

Seejuures proovis Zirk Luksemburgis peetud mõõduvõtul keskmaadistantsidel uut lähenemist, mille toel õnnestus ujuda rõõmupakkuvaid aegu. «Ma proovisin nii-öelda kõrgema tempoga ujuda, sain selle nõksu seekord kätte. Tulemuste pealt võib öelda, et see toimis ja arvatavasti üritan seda ka edaspidi teha. Nagu ma aru sain, siis mu treenerid on mulle juba aasta aega üritanud seda selgeks teha, et ma kõrgema tempoga ujuksin, aga ju siis ma ei olnud sellest aru saanud,» naeris Zirk.

«Minu arvamus oli see, et mida kõrgema tempoga ujuda, seda kiiremini sa ära väsid, aga treenerite mõte oli see, et kiirema tempoga saab kehaasendit kõrgemal hoida, tänu millele on takistus väiksem ja mõnes mõttes ka energiakulu väiksem,» selgitas ta kõnealust lähenemisviisi. «Ma sain selle tunnetuse soojendusel kätte. Järgmisel hetkel mõtlesin stardis, et mis mul ikka kaotada on ning proovisin, ja see töötas,» tundis Zirk enda üle heameelt, et suutis lõpuks treenerite idee praktikasse viia.