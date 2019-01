Manchesteri tume õhtu: City sai šokk-kaotuse, United pääses hädise viigiga

See oli Pep Guardiola hoolealustele Premier League’i hooaja neljas kaotus. Kui liider Liverpool saab täna koduväljakul jagu Leicesterist, kasvatab ta edu City ees taas seitsmepunktiliseks. Seejuures on omapärane, et Newcastle’i praegune peatreener on endine Liverpooli juhendaja Rafa Benitez.