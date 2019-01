Saaremaa võrkpalliklubi tegi tempoosakonnas huvitava vangerduse

Plak palgati hooaja alguses Itaalia esiliiga klubi Mondovi VC ridadesse, kus mängivad ka Eesti koondislased Kristo Kollo ja Henri Treial. Kuna Plak vajas möödunud suve lõpus operatsiooni, toodi meeskonda tookord tema asemele just Treial. Nüüdseks on hollandlane aga vigastusest täielikult paranenud ja Itaalias juba kuu aega pallitreeningutel osalenud. Samuti on ta tuttav Eesti koondise abitreenerile Rainer Vassiljevile, kelle käe all ta möödunud hooajal treenis.