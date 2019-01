Barcelonal Hispaania karikasarjas selg vastu seina

Täna õhtul saadab Barcelona Sevilla vastu oma raskekahurväe. Camp Nou staadionil peetavas Hispaania karikavõistluste veerandfinaali korduskohtumises sihib Barcelona kindlasti kohta poolfinaalis. Aga selleks on vaja lüüa vähemalt kolm väravat, sest avamatš kaotati Sevillas 0:2.

Barcelona läheb mängule hea emotsiooni pealt, sest Gironast saadi pühapäeval jagu 2:0 ning see oli meeskonna kaheksas järjestikune võit La Ligas.

Kindlasti annab Barcale lisajõudu teadmine, et esimeses matšis Sevillaga ei teinud kaasa Lionel Messi ja Luis Suarez mängis vaid 20 minutit. Samuti puudus keskväljamootor Sergio Busquets. Kuid nüüd on kõik kolm arvatavalt algrivistuses. Koos staadionitäie fännidega on võimas come-back Hispaania suurklubile mitte kerge, aga kindlasti jõukohane.