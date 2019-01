USA dopingurünnak Venemaa vastu. Miljon trahvi ja kümneks aastaks trellide taha!

USA plaani on juba nimetatud «Rodtšenkovi antidopinguvahendiks». Grigori Rodtšenkov on endine Moskva dopingulabori juht, kes venelaste petuskeemi paljastas. Nüüd viibib ta tunnistajakaitse programmi raames Ameerika Ühendriikides.

«Dr Rodtšenkovi julguseta ei teaks maailma tänini Venemaa kelmusest midagi,» kaitses skandaalset tohtrit senaator Roger Wicker. «Ta peab elama pideva hirmu küüsis, et Venemaa petturid on ta kannul. Dr Rodtšenkov ja teised autoritaarse valitsuse kuritegusid avastavad inimesed väärivad paremat elu.»

USA on maailma antidopinguagentuuris (WADA) pettunud. Põhjus on lihtne: WADA ei saanud Moskva laborist õigeaegselt andmeid, kuid ei kehtestanud Venemaale sellest hoolimata täiendavaid karistusi.

«Tulevikus peavad Venemaa ja kõikide teiste autoritaarsete riikide ametivõimud mõistma, et nad on seaduslikult vastutavad mistahes moel dopingu kasutamise soodustamise eest,» sõnas USA esindajatekoja liige Sheila Jackson Lee.

Eelnõu järgi mõistetakse süüdi rahvusvaheliste võistluste tulemuste manipuleerimised ebaseaduslikke ravimeid kasutades. Määruses on lisatud, et ohvritele tuleb kuriteoga teenitud majanduslik kasu korvata. Samuti rõhutatakse, et seaduse eesmärk on kaitsta kuritarvitamise avastajaid.