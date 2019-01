Avo Keel: tahtsime Ennemuisti juba kevadel, kuid hammas ei hakanud Saaremaa vastu

Pärnu VK peatreener Avo Keel selgitas kokkuleppe tagamaid: «Asjad arenesid väga kiiresti. Eelmise nädala reede õhtul saime info, et Saaremaa on jõudmas lepinguni uue temporündajaga. Eeldasime, et tõenäoliselt on Siim Ennemuist see mees, kes niieöelda üle jääb. Võtsime Siimuga kohe ühendust ja küsisime, kas ta oleks huvitatud Pärnusse tulema. Uurisime ka Siimult tema haige põlve kohta. Tuginesime kokkuleppe sõlmisel prognoosil, mille andsid meile doktor Madis Rahu ja ka Siim ise. See annab lootust, et veebruari lõpus peaks Siim mängukorras olema.»