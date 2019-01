Eestlased püüavad cyclo-crossi MMil kohta 20 seas

«Kuna ilmateade lubab võistluspäeval õhutemperatuuri +2 ja lörtsi, siis võib eeldada, et võistlus tuleb ettearvamatu. Suur pluss on see, et meie mõlemad tüdrukud on väga tugevad just tehnilistel radadel. Kui Mari-Liis saavutab hea enesetunde ja vormi koos õnnega, siis võib tulla väga hea tulemus. Top 20 oleks väga hea, kust edasi liikuda. Samas peab arvestama asjaolu, et Mari-Liisi jaoks on tegemist esimese cyclo-crossi täishooajaga,“ ütles võistkonna esindaja Jüri Savitski.