Chelsea pealik: Hazard võib lahkuda, kui soovib

Kuulujutud on Chelsea vaieldamatut võtmemängijat ja 2015. aastal Inglismaa liiga parimaks palluriks valitud belglast juba mõnda aega Madridi Reali viinud. Oktoobris lausus ka Hazard ise otsekoheselt, et tema unistus on kanda Euroopa esiklubi särki.

«Eden on 28-aastane. Kui ta tahab minna, siis ma arvan, et ta peab minema,» lausus Chelsea juhendaja Maurizio Sarri enne tänast liigakohtumist Bournemouthiga. «Loomulikult ma loodan ja tahan, et ta jääb meiega. Tal on potentsiaali tõusta Euroopa parimaks mängijaks.»