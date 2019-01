Rafael Nadal kihlus kauase kallimaga. Pulmapidu toimub kevadel

Sünnipärase nimega Maria Francisca Perello töötab kindlustusäris. Brünett kaunitar tegutseb ka ligi kümne aasta eest loodud Rafael Nadali heategevusfondi projekti direktorina. Perello on lausunud, et eelistab Rafat võistlusreisidel mitte saata, et too saaks rahulikumalt tennisekarjäärile pühenduda. Äsjasel Australian Openil oli ta siiski kohal ning Nadal tänas finaali järel muuhulgas ka teda.