Tallinnas elanud BMXi maailmameister: Eesti talendid vajavad küpsemisaega

Justin, sa ei ole Simple Sessionil teps mitte esimest korda. Mis mulje sulle eelmiste aastate võistlused on jätnud?

Esimest korda, kui Simple Sessionil käisin, 2017, oli see ilmselt kõige rõlgemalt äge rada, mida elus sõitnud. Ma olen harjunud käima võistlustel, kus pargid on standardi järgi ehitatud ja sarnased. Simple Session pakub igal aastal midagi uut ja ma ei taha pärast koju minna, sest see park on nii imeline.

Kui sa sellega nõus ei ole, siis räägi natukene vaiksemalt, et meie ümber istuvad korraldajad ei kuuleks, aga nemad väidavad, et see võistlus on talvise rula- ja BMX-kalendri tippsündmus …