WRC-sari on teel suure muudatuse suunas

WRC pealikud on alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtu üle arutlenud juba eelmise aasta alguspoolest alates. Seejuures on innovatiivsete lahenduste tõsine pooldaja eelkõige FIA president Jean Todt isiklikult. Ta tunnistas, et on seniste aeglaselt astutud sammude tõttu pettunud, süüdistades selles tehasemeeskondi.

«See on minu jaoks suur pettumus, et autorallis on hübridiseerimise ja uute tehnoloogiate kasutamisega vähe tegeletud,» väljendas 72-aastane prantslane oma pahameelt. «Olen uuendustesse investeerida tahtvatele inimestele öelnud, et põhjus on tootjades, kes lihtsalt ei taha eeskirju muuta,» sõnas Todt.

«Minu jaoks pole see mingi variant. Kui ma käin erinevatel autonäitustel Frankfurtis, Pariisis, Hiinas, Jaapanis, Genevas, siis ma näen vaid uusi tehnoloogiaid. Mulle valmistab pettumust, et WRC-sarjas nad pole sellest huvitatud. Kuid nüüd on nad lõpuks aru saanud, et peame olema keskkonnasäästlikumad,» tõdes Todt.

FIA president Jean Todt käis mullu aprilli alguses tulevikusuundadest rääkimas ka Eestis. FOTO: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Autospordiliidu presidendi sõnul käib juba töö selle nimele, et 2022. aastaks võtta kasutusele uue generatsiooni masinad. Täpsemad detailid ja reeglid uute autode kohta, mis võetakse kasutusele pärast 2021. aastal käimasoleva viie aasta pikkuse homologeerimistsükli lõppu, tehakse teatavaks 2019. aasta lõpupoole.

«Me teame väga hästi, milline on meie ajaraam, et saaksime tulla välja uute eeskirjadega ning see annab tootjatele rohkem kui piisavalt aega valmistumiseks,» sõnas FIA rallidirektor Yves Matton.