Barcelona pööras kaheväravalise kaotuse muljetavaldavaks võiduks

Barcelona haaras kordusmängus juhtohjad 13. minutil, kui Lionel Messi teenitud penalti realiseeris Philippe Coutinho. Endine Sevilla mängija Ivan Rakitic suurendas 31. minutil Barcelona eduseisu kaheväravaliseks ja mäng algas sisuliselt nullist. Lisaks raiskas Sevilla esimesel poolajal penalti, kui Ever Banega soorituse tõrjus Jasper Cillessen. Teisel poolajal jõudsid Barcelona eest sihile Coutinho (53. minutil), Sergi Roberto (54.), Luis Suarez (89.) ja Messi (90+2.).

Seejuures oli just Sevilla, kes mullu kevadel Barcelonale finaalis kaotas. Toona jäid katalaanid 5:0 peale. Tänavu jahib Barcelona viiendat järjestikust ja klubi ajaloo 31. karikatriumfi.

Peale Barcelona on koha nelja parema hulgas kindlustanud Valencia ja Betis, kes said jagu vastavalt Getafest ja Espanyolist. Täna õhtul selgub neljas poolfinalist, kui Madridi Real asub võõrsil 4:2 edu kaitsma Girona vastu.