Raul Must püüab Eesti meistrivõistlustel ajaloolist rekordit

Raul Must läheb meeste üksikmängus kaitsma Eesti meistritiitlit neljateistkümnendat korda järjest. Meistritiitli kaitsmine oleks uus rekord. Hetkel jagab ta rekordit koos Heiki Sorgega, kes valitses Eesti sulgpalli enne Musta meistriks kroonimist kolmteist aastat. Ka Kati Tolmoff on võitnud üksikmängu meistritiitleid 13.

Raul Must sõnas, et võimalus selline rekord püstitada tähendab talle väga palju: «See näitab minu suurt pühendumist ja ma loodan et meie noored sulgpallurid võtavad sellest eeskuju ja näevad, et ainult pühendumisega on võimalik spordis läbi lüüa. Soovin olla noortele heaks eeskujuks. »