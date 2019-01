Riik toetab Eestis autoralli MMi ametliku testralli korraldamist ligi miljoni euroga

WRC sarja korraldaja tegi Shell Helix Rally Estonia meeskonnale ettepaneku pidada Eestis autoralli maailmameistrivõistluste ametlik testralli, mis toimub 12.-14. juulil Lõuna-Eesti teedel. Ettepanek on tunnustus meie rahvusvaheliselt hinnatud kõrgele korraldustasemele ning senisele suurele publikuhuvile.

«Mul on väga hea meel näha, et aastate jooksul Rally Estonia korraldamisel tehtud suur töö on teeninud ära tähelepanuväärse tunnustuse ka autoralli maailmameistrivõistluste organisaatoritelt. Meie tublid rallisõitjad ning heal tasemel kohalikud võistlussarjad on tekitanud Eestis omamoodi rallibuumi. See annab meile suurepärase võimaluse maailmameistrivõistluste ametliku testralli kaudu viia Eesti maailma rallikaardile, tõsta meie tuntust maailmas ja tuua siia kümneid tuhandeid välisturiste, samuti panustab see tugevalt meie majandusse ja regionaalsesse arengusse,» sõnas peaminister Jüri Ratas.

«Ainulaadne võimalus korraldada juba sellel suvel WRC testralli etapp on tunnustus korraldusmeeskonna tööle ning võit mitte ainult autospordile ja kümnetele tuhandetele rallisõpradele, vaid kogu Eestile. Rallietapp toob Lõuna-Eestisse kümneid tuhandeid külalisi ning võistlust jälgivad telepildi vahendusel miljonid inimesed üle kogu maailma. See loob ka võimaluse, et juba mõne aasta pärast võiks täide minna unistus näha Ott Tänakut ja Martin Järveoja võistlemas maailmameistrivõistluste etapivõidu nimel siinsamas Eestis,» ütles kultuuriminister Indrek Saar.

Rahandusminister Toomas Tõniste rõhutas, et tänu suurele publikuhuvile on võistlusel Eestile ka positiivne majandusmõju. "Mul on hea meel, et Eestis julgetakse ja suudetakse niivõrd suuri spordivõistlusi korraldada. Seetõttu otsustas ka valitsus sellist algatust toetada," lisas ta.

«Rally Estonia korraldusmeeskond on meie eesmärgi, kõrgetasemelise WRC egiidi all toimuva rallietapi Eestisse toomise nimel teinud tööd 9 aastat. Selle saavutamisel on väga olulist rolli mänginud hea koostöö riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori toetajatega. Tehtud töö sai väärilise tunnustuse," ütles Shell Helix Rally Estonia üks peakorraldajatest Tarmo Hõbe. "Sellel ja järgnevatel aastatel on võtmetähtsusega tihe koostöö WRC sarja promootori, Rahvusvahelise Autoliidu FIA, WRC tehasemeeskondade, Eesti Autospordi Liidu, Eesti riigi ja Rally Estonia korraldusmeeskonna vahel,» kinnitas Hõbe.

Rally Estonia korraldust on läbi aastate hinnatud kõrgelt nii Rahvusvahelise Autoliidu FIA kui maailma tippsõitjate ja -meeskondade poolt, 2014. aastal valiti Rally Estonia Euroopa autoralli meistrivõistluste parimaks etapiks. 2018. aastal oli Rally Estonial üle 36 000 unikaalse külastaja, kellest 3000 olid välismaalased. Ametliku WRC testralli ning WRC sarja etapi korraldamine kasvatab tulevikus välisturistide arvu veelgi.

Rally Estonia järgnevate aastate toetamine selgub riigi eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 lisataotluste arutelul sel kevadel.