Legendaarne ründaja on tegemas 38-aastaselt Inglismaa kõrgliigas tagasitulekut

Inglismaa esiliiga meeskonnas Stoke'is mängiv 38-aastane Crouch on väidetavalt liitumas Burnley klubiga, mis tähendaks seda, et endise inglismaa koondislase karjäär Ingismaa kõrgliigas ei pruugigi veel lõppenud olla.

Stoke City soovib oma ridadesse soetada Burnley ründajat Sam Vokes'i, kelle eest antakse kõrgliiga meeskonnale vastu just Crouch. Vokes on kuulunud Burnley koosseisu alates aastast 2012. Sel hooajal on ta väljakul käinud vaid 10 korda.