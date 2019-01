Klubide murdmaajooksu Euroopa karikavõistlustel esindab Eestit Sparta Spordiklubi

Kokku tuleb starti 208 meessportlast ja 157 naissportlast, esindatud riike on 22. Igas võistkonnas on viis liiget, arvesse läheb võistkonna neli paremat tulemust. Mehed läbivad 10 km distantsi.

Eesti võistkonna liider on Roman Fosti, kes äsja avas hooaja poolmaratoniga Marrakeshis, saades ajaks 1:05.24. See andis Fostile 15. koha.

Eesti võistkonna juht Toomas Tarm loodab, et eelmisel aastal saavutatud 17. koht suudetakse ületada. «Võistkondlikult on eesmärk eelmise aasta tulemus ületada, 10.-13. koha vahele võiks seekord sihi seada. See eeldab, et Roman saab teistelt samuti piisavalt tuge,» sõnas Tarm.

«Roman tegi samal võistlusel eelmisel aastal hea jooksu, olles 10. Usun, et tema vorm on praegugi sama korralik ja võiks individuaalselt 20 sekka tulla. Kuigi Marrakeshi poolmaraton võib veidi veel jalgades olla, pärast kolme kuud Keenia laagrit oli see tema esimene võistlus ja laagrijärgne periood on alati keeruline. Teistele meestele kohalisi eesmärke ei pane, ent kes on samal mõõduvõtul varasemalt jooksnud, võiks need tulemused ületada,» lisas Tarm.