Porzingis tahtis Knicksist ära, Mavericks pidi loobuma draftivalikutest

ESPN kirjutab, et Porzingis kohtus neljapäeval Knicksi juhtidega ning andis neile mõista, et ta ei usu enam klubi helgesse tulevikku ja palus ta end mõnda teise tiimi vahetada. Esmalt helistasid Knicksi mehed New Orleans Pelicansile, et lätlasele vastu saada Anthony Davis, kuid nood polnud pikalt vigastuspausi pidanud Porzingisest huvitatud. Mavericks oli.