Hüvasti, Sauberi vormelitiim!

2019. vormelihooaja eel on palju räägitud sellest, et Kimi Räikkönen naaseb juurte juurde ning hakkab taas esindama Sauberi meeskonda. Seda jõudis ta formaalselt vaid testidel. Täna üllatas vormelimaailma uudis, et 1993. aastast F1-maailmas figureerinud Sauberi nimi kaob ajalukku.