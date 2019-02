Walesi meister naasis Eesti meistriliigasse

Eelmise aasta jaanuaris liitus Kauber Walesi klubiga The New Saints FC, kelle ridades õnnestus võita Walesi meistrikuld. Hooaja teises pooles mängis Kauber Soome esiliiga meeskonnas Ekenäs IF.

Kevin Kauber: «Väga hea meel on liituda noore ja ambitsioonika Paide Linnameeskonnaga. On näha, et Paide on vaeva näinud sooviga tugevdada meeskonda veelgi ja teha liigas samm edasi. Üks suurtest põhjustest, miks Paidega liitusin, ongi just see, et meeskonnal on tahtmist mängida kõrgemal tasemel ja eesmärgid on kõrged.»