Viimsi liider pöörasest lahingust: ma pole kunagi sellises mängus osalenud

Aastavahetusel oli HC Viimsi/Tööriistamarket ühe punktiga kindlalt tabeli viimane. 31 päeva hiljem on 1997. aasta Eesti meister ja viimati kuus aastat tagasi medalini jõudnud meeskond tõusnud kuuendaks. Viiendal kohal asuvast Viljandi HCst jäädakse veel vaid kolme silma kaugusele.

Üheksa esimese vooruga kogus Viimsi kaheksa kaotust ning tegi viigi SK Tapaga. Jaanuaris alistati esmalt võõrsil Tapa 29:27, tehti siis 30:30 viik Põlva Coopiga ning neljapäeval saadi tulises heitluses jagu Aruküla/Audentesest 22:21. «Ma pole kunagi osalenud mängus, kus antakse 17 kaheminutilist karistust,» tunnistas kolme eemaldamise järel punase kaardi teeninud Vaher.

«Aga õnneks võtsime viimasel minutil võidu, see on kõige tähtsam. Jaanuaris olemegi suutnud mängulõpud endi kasuks kallutada. Sügisel ei õnnestunud see kuidagi, ehkki oli mitu mängu, mida võinuks võita. Võibolla panime endile ka liiga suuri pingeid, arvestamata, et kokkumäng võtab aega,» arutles nädala algul 33. sünnipäeva tähistanud Vaher.

«Kahe hooaja vahel meeskond muutus päris palju, tuli uus peatreener, mitmed vanemad mehed lahkusid ja noored liitusid. Tegime korraliku hooaja ettevalmistuse, aga kokkumäng on käsipallis kõige tähtsam ja seda polnud. Ootasime häid tulemusi, ent kaotustejada tegi kõik hoopis närvilisemaks,» leidis HC Tallase ja Jüri Lepa kasvandik.

Treeninggrupist, kust jõudsid tippkäsipalli näiteks Martin Johannson ja Risto Lepp, siirdus Vaher mängima Aruküla ridadesse ja ühines kolm aastat tagasi Viimsiga. «Märkamatult on minust saanud kogenud mängija, aga naudin nii mängujuhi kui mentori rolli. Viskaja pole ma kunagi olnud ning nii ongi minu rolliks juhendamine, söötmine ja muidugi kaitsetöö,» lahkas Vaher.

Tänavust meistriliigat peab Vaher üle aastate põnevaimaks. «Nii tabelitipus kui allpool võivad kõik näpistada punkte ja oleme näinud päris uskumatuid tulemusi. Ja on väga hea, et pole liiga palju ühepoolseid mänge. Mulle isiklikult sümpatiseerib HC Tallinna viljeldav ilus käsipall ja kindlasti on meie liigale palju juurde andnud Janar Mägi naasmine,» hindas Vaher.