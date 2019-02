Naerda lõkerdav Kontaveit oma paarismängupartnerist: äkki tõmbame loosi

«Appi, nüüd ma tunnen end küll vanana ennast,» naerab Kontaveit oma staažile tagasi mõeldes. Viimasest üheksast aastast on tal vahele jäänud vaid 2013 turniir.

Fed Cupi rutiin on meie esireketile ikka samasugune: pärast Austraalia lahtisi saab tulla korraks koju ja individuaalspordist hetkeks võistkonnaala teha. «Terve aasta on muidu üksinda reisimine, ainult treeneriga, aga ühel korral aastas tekib see tiimitunne. Oma riigi eest mängida on alati südantsoojendav,» selgitab Kontaveit. Vahe paari eelmise aastaga on lihtsalt see, et Tallinna asemel mängitakse tänavu Poolas Zielona Goras.

Uus pole ka neiu kantav roll: juba neljandat talve läheb ta Fed Cupile vastu meie esireketina, mis tähendab, et tema kohustus on oma üksikmängus paremus maksma panna ja siis (tõenäoliselt) proovida ühega neljast WTA edetabelikohata tiimikaaslasest (Elena Malõgina, Saara Orav, Maileen Nuudi ja Valeria Gorlatš) paarismäng otsa võita.

Eelmisel korral täitis paarismängurolli Kontaveidi kõrval Orav, aasta varem Nuudi. Kes kerkib Kontaveidi partneriks tänavu? «Tõmbame loosi või teeme midagi, ma ei tea,» naerab Kontaveit vastuseks ja lükkab vastutuse koondise kapten Märten Tamla õlule. «See on Märteni otsus ja mina nii rasket otsust tegema ei pea.»

Kontaveit on esimesel kahel treeningul proovinud juba kõigi nelja kaaslasega koos platsil käia ja enne kolmapäeval algavat turniiri käib ta kõik veel korduvalt läbi, et sobivaim partner leida. Avalikkus ei saa sellest aga ilmselt niipea teada, sest Tamla ei avalikusta traditsiooniliselt oma valikut enne mängupäeva.

Kõige tähtsam matš on eestlannadel kohe esimene: enne kindlasti kange Ukraina ja tõenäoliselt raske Rootsiga madistamist tuleb mängida Bulgaariaga, kelle esireketina on üles antud Viktorija Tomova. «Ka tavaturniiridel on ju nii, et kui sa esimeseks mänguks valmis ei ole, siis sa kaotad ja turniir on läbi,» ei näe Kontaveit selles murekohta, et kõige tähtsam matš kohe esimesena ära peetakse. Kui kõik läheb hästi ei pruugi seal paarismängu vajagi olla, sest bulgaarlannad pole vähemalt ülesandmislehe järgi kõige teravamad vastased.