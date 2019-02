Ksenija Balta ja Rasmus Mägi asuvad Tartus rekordeid püüdma

Kell 15.30 toimub ülikooli kergejõustikuhallis legendaarsest treenerist ja armastatud õpetajast pajatava raamatu «Martin Kutman – kergejõustikus kogu elu» esitlus. Kohal on raamatu autor Vahur Kalmre, mitmed Martin Kutmani õpilased, kolleegid ja sõbrad.

Seitsmendat korda toimuvate Martin Kutmani mälestusvõistluste avamine on Tartu Ülikooli spordihoones kell 17.15, mille järel saab täishoo sisse võistlusõhtu põhiprogramm.

Kümne aasta eest Euroopa sisemeistriks kroonitud Ksenja Balta on avaldanud soovi Tartu publiku ees võistelda nii oma põhialal kaugushüppes kui ka tulla starti 60 meetri jooksus. Lõpliku otsuse aladevaliku osas teeb Eesti parim naiskergejõustiklane vahetult enne jõuproovi algust. Kolm aastat tagasi hüppas Balta just Martin Kutmani mälestusvõistlustel Tartu Ülikooli spordihoone kaugushüpperekordiks 6 meetrit ja 70 sentimeetrit ning täitis Rio de Janeiro olümpianormi. Selle tulemuse ületamine tagaks Baltale korraldajate poolt eriboonuse, mis kahekordistatakse 2009. aastal Torinos Euroopa meistritiitli toonud Eesti rekordi 6.87 ületamise korral. 60 meetri jooksus on Ksenija Balta nimel olev Eesti rekord 7,29 sekundit. Ka selle ületamine saab premeeritud.