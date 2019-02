FC Flora esiründaja siirdub Šveitsi ja teeb Eesti jalgpalli ajalugu

«Olen Floras veetnud tänaseks kaks täispikka hooaega ning selle ajaga saanud hindamatuid kogemusi. Olen arenenud mängijana palju mitmekülgsemaks ja enesekindlamaks ning selle taga on suur töö. Teades oma töötahet ja ambitsioone on mul väga hea meel teha samm edasi ning panna end proovile uues keskkonnas. Olen südamest tänulik kõikidele treeneritele, kes minusse on uskunud, staffile, kes minusse on panustanud ning mängijatele, kellega koos oleme ühise eesmärgi nimel vaeva näinud. Ootan põnevusega uut väljakutset ja soovin meeskonnale edu algavaks hooajaks!» kommenteeris Lepik klubivahetust.