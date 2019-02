Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid

Tetsmann on enam kui 60 aastat Eesti purjetamise arengusse panustanud endine purjetaja ja spordielu edendaja. Ta on koostanud mere- ja purjetamisalaseid raamatuid ja artikleid andes hindamatu panuse selle ala traditsioonide hoidmisse ning ajaloo jäädvustamisse. 84-aastasena on ta igapäevaselt tegev nii Tallinna Jahtklubi kui ka Eesti Jahtklubide Liidu tegevuses, koolitades välja uusi purjekate mõõtjaid, koostades võistlemiseks vajalikke mõõdukirju ning olles abiks purjetamisvõistluste läbiviimisel.

Kajak on endine suusahüppaja, treener ja kahevõistleja, kes viis selle ala rahvusvahelisele tasemele. Ta on esimene eestlane, kes hüppas suuskadega kaugemale kui 100 meetrit ning esimene taliolümpiamängudel võistelnud Eesti suusahüppaja, saavutades 1956. aastal Cortina d'Ampezzos 26. koha. Erakordse spordimehena on Kajak mitmekülgselt edukas – lisaks kahevõistlusele ja suusahüpetele on ta võitnud medaleid murdmaasuusatamises, korvpallis ja 3000 meetri takistusjooksus.