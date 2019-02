Eesti parimad maastikuratturid teenisid Hispaanias etapivõidu

Mäe otsas lõppenud 600 tõusumeetriga etapil startisid naiskonnad esimese etapi paremusjärjestuse alusel vastupidises järjekorras ehk tugevaimad said rajale viimasena. Eestlannadel kulus raja läbimiseks 49 minutit ja 12 sekundit. Teise koha said vihmamärjal rajal Marlena Drozdziok ja Anna Sadowska (52.06) ja kolmandana lõpetasid Alice Pirard ja Elena Lloret Llinares (52.52). Liidrisärkides sõitnud duo Githa Michiels ja Bec McConnel eksisid viimastel kilomeetridel rajaga, mistõttu said nad karistuseks viimase naistepaari aja 55.09. Kahekilomeetrise lõike tegi veel kaks naiskonda.