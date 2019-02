«See on väga põnev, sest tõukerattaga olen ma juba maailmatasemel, aga BMXiga õpiks nagu kõiki trikke uuesti,» selgitab Säälik. Noormees lisab samas, et jalgratta leiutamisega tegemist pole: «Suuruse ja kehahoiaku poolest on need küll erinevad [sõiduvahendid], aga palju on ka sarnaseid komponente: lenks, raam ja tald, millega saab keerutada, ning akrobaatika on üpris sama. Tuleb see väike nõks ära tunnetada, mis on teistmoodi, ja siis trikk teostada.»