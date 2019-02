Video: rulalegend Tony Hawk kiidab Simple Sessionit: väga värskendav, mulle meeldib!

«Mulle meeldib,» rääkis Hawk Simple Sessioni rajast. «See on hea segu üleminekutest, suured hüpped, aga samas ka täiesti normaalsed tänavasõidutakistused. Minu põlvkond sõitiski selliseid suuri üleminekuid, hüppeid, kausse, mis tähendab, et tunnen end siin väga mugavalt, aga samas on siin ka käispuid ja nukke, mis käivad kaasas tänapäevase tänavasõiduga.»

Et rulasõit on 2020 esimest korda olümpiakavas, on võistlused läinud üha standardsemaks – aina rohkem on sporti, üha vähem loovust ja (elu-) stiili. Seega on Simple Session Hawki arvates väärt võistlus: «Väga värskendav, mulle meeldib! Meie alal on tekkinud teatavad standardid, milline peab välja nägema tüüpiline pargirada ja milline tänavarada. Siin on tükke mõlemast maailmast ja mulle meeldib seda väga sõita. See on ka pealtvaatajatele suurepärane, sest siin saab näha väga tehnilisi trikke, aga ka suuri hüppeid.»

Simple Sessioni korraldajad on Hawki üritanud Eestisse tuua juba kolm aastat. Lõpuks näkkas ja erakordselt tiheda graafikuga spordilegend veedab paar päeva Eestit nautides. «Ajastus oli minu ja abikaasa jaoks väga hea, kuna meil on lapsed ning see lubas nädalavahetuseks nende juurest pageda ja siia tulla,» muheles Hawk.