Kabeliidu president: Eesti on jätkuvalt maailmas eestvedaja rollis

«Järgneval kahel aastal on juhatusel plaanis jätkata suurvõistluste korraldamist Eestis,» lisas Tulva. «Me oleme varasematel aastatel tõestanud ennast suurepäraste organisaatoritena ning plaanime saavutatud taset ka edaspidi hoida. Maailma kabeföderatsiooni peakontori omamine Eestis ning Janek Mäggi valimine 2017. aastal selle organisatsiooni presidendiks, on märk sellest, et Eesti on jätkuvalt kabemaailmas eestvedaja rollis.»