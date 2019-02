Soosikud jõudsid Eesti meistrivõistlustel finaali, Must liigub ajaloolise rekordi suunas

Meeste üksikmängus jõudis Eesti esinumber Raul Must finaali kohtamata teel tõsisemat vastupanu. Must alistas teel finaali kõik vastased kahes geimis. Poolfinaalis oli Musta vastaseks Eesti parim juunior Hans Kristjan Pilve. Võidunumbrid kujunesid Musta kasuks 21:11, 21:8. Finaalis ootab ees teine noor mängija 18-aastane Karl Kert, kes mängis poolfinaalis üle Mihkel Laanese tulemusega 21:10, 21:15. Finaali võidu korral tõuseb Raul Must läbi aegade ainsaks Eesti sulgpalluriks, kes on suutnud üksikmängu tiitli võita 14 korda järjest. Praegu on 31-aastane Must selles arvestuses 13 võiduga võrdselt ühel pulgal koos Heiki Sorgega.