Tartu Ülikool teenis Võrus Läti meeskonna vastu valusa kaotuse

Tartu Ülikooli peatreeneri Priit Vene sõnul sai määravaks kehv visketabavus. «Tulime küll juba eile siia, aga peab tunnistama, et selle saaliga sõbraks veel ei saanud. Kui korvpallimängus sisse ei viska, siis on raske võita. Ja kui visked ei lähe, hakatakse kiirustama ja tulevad rumalad vead. Kaitses tulevad augud ja nii see võit täna käest läks. Lõpus saime küll korra natuke mängu sisse, aga võiduks sellest ei piisanud,» sõnas Vene.